НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ральф Шумахер: «Ред Булл» скатится в посредственность за еще два года с Хорнером. После ухода Ньюи Ферстаппен думает о том же»

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал предполагаемый уход Эдриана Ньюи из «Ред Булл» и допустил, что за легендарным конструктором последует звездный гонщик Макс Ферстаппен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх