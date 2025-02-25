🚗Каждый пятый мужчина в России мечтает о Ниве, — показал опрос. Около 22% опрошенных заявили, что им в гараже не хватает Нивы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚗Каждый пятый мужчина в России мечтает о Ниве, — показал опрос. Около 22% опрошенных заявили, что им в гараже не хватает Нивы.