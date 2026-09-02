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Татар-информ

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Ручка-сабля и пенал в виде банки огурцов: названы необычные заказы казанцев

Ручка-сабля и пенал в виде банки огурцов: названы необычные заказы казанцев

Самыми необычными заказами жителей Казани из числа книг и канцтоваров в преддверии 1 сентября стали раскраска-антистресс с итальянскими мемами, ручка-сабля, пенал в форме банки огурцов и закладка с Ваней Дмитриенко.

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