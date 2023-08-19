Военное обозрение

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Американская конгрессвумен назвала действия президента Джо Байдена по оказанию военной помощи Украине «ужасным позором» для США

Американская конгрессвумен назвала действия президента Джо Байдена по оказанию военной помощи Украине «ужасным позором» для США

Власти США сосредоточили свое внимание на финансовой и военной помощи Украине вместо того, чтобы развивать американскую экономику и помогать самим американцам.

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