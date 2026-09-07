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Нижегородская правда

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Атаку вражеских дронов отразили над Нижегородской областью ночью

Атаку вражеских дронов отразили над Нижегородской областью ночью

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. Силы ПВО перехватили и уничтожили 306 украинских дронов над Россией минувшей ночью.

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