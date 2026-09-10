Рейтер: хуситы захватили портовый город Моха в Йемене

Военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло под контроль портовый город Моха на юго-западе Йемена.
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