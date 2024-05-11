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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Могу назвать это тотальным ########». Ярош о матче с «Деньгами Рокетов»

– Во сколько ты сегодня встал, чтобы приехать на игру? – В 7 утра. Нормально, это режим, привычка. Встаю каждый день в 7:30 на тренировку, поэтому ничего страшного.

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