Минтруда Кыргызстана: только легальные мигранты бесплатно получают цифровой полис ОМС

Для получения бесплатной медицинской помощи в России нужен официальный трудовой договор.Информация о том, что мигранты из Кыргызстана могут получать полис ОМС и бесплатное медицинское обслуживание в России, потребовала уточнения.
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