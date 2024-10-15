🪖🇺🇦Поражение позиций украинских националистов зажигательными реактивными снарядами 9М22С из РСЗО "Град" на одном из направлений СВО🔥 #ВСУ #ЗСУ #Поражение #Зажигалки #ВСРФ #Град #СВО.
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🪖🇺🇦Поражение позиций украинских националистов зажигательными реактивными снарядами 9М22С из РСЗО "Град" на одном из направлений СВО🔥 #ВСУ #ЗСУ #Поражение #Зажигалки #ВСРФ #Град #СВО.
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