Вечерний Новосибирск

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Погиб на Украине командир Рауф Турабов из Новосибирской области

Погиб на Украине командир Рауф Турабов из Новосибирской области

«В Чистоозерный район пришло печальное известие: 12 ноября при выполнении задания в специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Рауф Дестебегович Турабов – младший лейтенант, командир мотострелкового взвода, – пишет «Кулундинская новь».

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