Погиб на Украине командир Рауф Турабов из Новосибирской области

«В Чистоозерный район пришло печальное известие: 12 ноября при выполнении задания в специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Рауф Дестебегович Турабов – младший лейтенант, командир мотострелкового взвода, – пишет «Кулундинская новь».