Артефакты Халкин-Гола: как поисковики возвращают имена павшим героям

Поисковики экспедиции наткнулись на уцелевшую башню бронеавтомобиля БА-10 на безымянной высоте на Халхин-Голе.
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