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Боррель предрек, что мирные переговоры по Украине не начнутся до выборов президента США

Боррель предрек, что мирные переговоры по Украине не начнутся до выборов президента США

Переговорный процесс по Украине не стартует до выборов президента Соединенных Штатов. С соответствующим прогнозом, как информирует Telegram-канал Zvezdanews, выступил Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

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