Работодатели стали заранее планировать командировки из-за роста цен на отели и билеты

По итогам третьего квартала 2022 года средний чек на командировки по России и международные командировки вырос в среднем на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что продиктовано общей тенденцией роста цен на отели и авиабилеты.
По итогам третьего квартала 2022 года средний чек на командировки по России и международные командировки вырос в среднем на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что продиктовано общей тенденцией роста цен на отели и авиабилеты.
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