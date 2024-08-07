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Царьград

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США отдали Украине неликвид. В чём подвох хвалёных F-16

Экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски рассказала, в чём подвох хвалёных истребителей F-16. По её словам, США отдали Украине неликвид, который "просто сломается".

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