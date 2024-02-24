Жуткие традиции на Руси

Разбор самых шокирующих обычаев, скрывающихся за «лубочным» изображением древних славянНесмотря на идиллические образы на лубках, мир древних славян был пропитан темными обычаями, заставляющими задуматься о природе человеческого существования.
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