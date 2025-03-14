📹❗️В Алжире на авиабазе на Ум-эль-Буахи засветился в полете истребитель, очень похожий на многоцелевой Су-35С.
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📹❗️В Алжире на авиабазе на Ум-эль-Буахи засветился в полете истребитель, очень похожий на многоцелевой Су-35С.