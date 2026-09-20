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Обмен людей на обещания. Лукашенко продолжает игру с США, выиграть в которой нельзя

Обмен людей на обещания. Лукашенко продолжает игру с США, выиграть в которой нельзя

Лукашенко ведёт игру с Трампом с целью заключения большой или малой сделки, выиграть в которой невозможно.

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