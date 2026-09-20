Обмен людей на обещания. Лукашенко продолжает игру с США, выиграть в которой нельзя

Лукашенко ведёт игру с Трампом с целью заключения большой или малой сделки, выиграть в которой невозможно.
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Запад - прожорливый крокодил, с которым бесполезно вести переговоры.
Можно подумать в России сильно по другому!!!!
Батька ты ,что творишь,как можно с бандитами вести разговор о серьезных делах!!
Играть с ДОНЕЙ в шахматы...Это как играть с голубем...Всё разбросает..ОБОСРЁТ...и улетит падла...
Лучшее враг хорошему!!!