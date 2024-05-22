Психолог Кочетова: есть упражнения для борьбы со стрессом перед экзаменами

Побороть тревогу и стресс зачастую помогает проговаривание своих чувств вслух – это базовая психотерапевтическая техника, которую по-другому называют лечением через речь, рассказала клинический психолог, кандидат психологических наук Юлия Кочетова.
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