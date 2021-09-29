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Милые детёныши животных, которые развеют осеннюю хандру

Маленькие животные – настоящий заряд позитива, который поможет вам справиться с осенней хандрой. Малыш суриката Лисёнок пришёл в гости к людям Маленький бегемотик не больше кошки! Сколько вам взвесить выдр? Маленький пятнистый ослик Милейшие детёныши тюленя Малыш тапира Спящий птенчик, только что вылупившийся из яйца Любопытный жирафик А это малыш дикобраза! Маленькие ежата Ленивец Этот комочек – ехидна Детёныш кенгуру вылез из сумки Милая пушистая мартышкаThe post Милые детёныши животных, которые развеют осеннюю хандру first appeared on Мур ТВ.

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