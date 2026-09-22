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Metro новости

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На Рощинском шоссе уложили 100 тысяч "квадратов" асфальта

На Рощинском шоссе уложили 100 тысяч "квадратов" асфальта

Как сообщили в пресс-службе Смольного, завершён ремонт Рощинского шоссе на десятикилометровом участке в Курортном районе – от Приморского шоссе до границы с Ленинградской областью.

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