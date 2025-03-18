Военный эксперт назвал провокацией атаки ВСУ на Белгородскую область

МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. Атаки украинских военных на Белгородскую область не несут военной или тактической значимости, а представляют собой провокацию на фоне важного политического диалога между Россией и США.
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