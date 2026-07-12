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Вечерний Новосибирск

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Под Новосибирском ровно 100 лет назад толпа собралась на суд Линча

Под Новосибирском ровно 100 лет назад толпа собралась на суд Линча

Карманная кража как триггер Появлению одиозного мнения способствовало то обстоятельство, что в пристанционном поселке, на самой границе Барабинской и Кулундинской степей, летом того года произошло ЧП, которому в Новосибирске долго искали объяснение.

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