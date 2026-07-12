Под Новосибирском ровно 100 лет назад толпа собралась на суд Линча

Карманная кража как триггер Появлению одиозного мнения способствовало то обстоятельство, что в пристанционном поселке, на самой границе Барабинской и Кулундинской степей, летом того года произошло ЧП, которому в Новосибирске долго искали объяснение.
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