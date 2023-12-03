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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Харден: «Игровое время Уэстбрука постоянно меняется, и это, возможно, его расстраивает. Каждому нужен близкий, который поддержит и скажет, что все будет хорошо»

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден рассказал, как поддерживает своего многолетнего партнера по команде Расселла Уэстбрука после неудачного старта сезона.

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