Джеймс Харден: «Игровое время Уэстбрука постоянно меняется, и это, возможно, его расстраивает. Каждому нужен близкий, который поддержит и скажет, что все будет хорошо»

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден рассказал, как поддерживает своего многолетнего партнера по команде Расселла Уэстбрука после неудачного старта сезона.
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