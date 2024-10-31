Руководитель не обеспечил выплату авансовой части зарплаты: по требованию прокуратуры Осиповичского района устранены нарушени...

Руководитель не обеспечил выплату авансовой части зарплаты: по требованию прокуратуры Осиповичского района устранены нарушения трудовых прав 50 работниковФото: Генеральная прокуратураПрокуратура Осиповичского района в ходе проверки деятельности одной из организаций АПК установила нарушения трудовых прав работников.
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