Сенатор Линдси Грэм*, экстремист и террорист, побывав в городе Киеве и отметив свой день рождения в цепких объятиях Владимира Зеленского, внезапно почувствовал себя плохо, сел на поезд и уехал в Польшу, а оттуда немедленно улетел в США .