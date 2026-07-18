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Украинские "гомокозаки" и гибель сенатора

Украинские "гомокозаки" и гибель сенатора

Сенатор Линдси Грэм*, экстремист и террорист, побывав в городе Киеве и отметив свой день рождения в цепких объятиях Владимира Зеленского, внезапно почувствовал себя плохо, сел на поезд и уехал в Польшу, а оттуда немедленно улетел в США .

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