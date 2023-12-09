9 декабря: что можно и что нельзя в праздник святого Георгия Победоносца и народный Юрьев день – дела, приметы, традиции, молитва Татьяна СергееваКаждый год 9 декабря на Руси наступает особенный день – день святого Георгия Победоносца, покровителя России.