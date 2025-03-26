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Пленный украинский солдат раскрыл детали неудачной операции в Белгородской области

Пленный украинский солдат раскрыл детали неудачной операции в Белгородской области

Украинский военнослужащий Роман Лысенко рассказал о провальной операции в Белгородской области. Группа из 30 человек пыталась проникнуть в село Демидовка, встретив сопротивление российских войск.

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