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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о Суперкубке: «Болельщики упиваются: «Спартак» «возил «Зенит» два тайма!» Ну, возил, а победу привез «Зенит». Уровень мастерства позволяет даже при таких условиях побеждать»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче за Olimpbet Суперкубок России между « Спартаком » и « Зенитом » (1:1, 2:4 по пенальти).

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