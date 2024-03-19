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ООН: Риск ядерной войны достиг самого высокого уровня за последние десятилетия

Гутерриш призывает США и Россию возобновить переговоры, которые зашли в тупик после начала конфликта на Украине, о преемнике нового договора СНВ о сокращении ядерных вооружений, срок действия которого истекает в начале 2026 года.

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