"Петушиная походка". Ортопед рассказал к чему может привести обувь не по размеру

Даже если обувь на один размер больше, это приведет к перегрузке суставов, артрозу и проблемам с позвоночником Покупать обувь на размер больше можно, если вы планируете носить ее с толстым шерстяным носком, иначе это чревато серьезными последствиями, рассказал aif.
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