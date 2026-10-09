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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Петушиная походка". Ортопед рассказал к чему может привести обувь не по размеру

"Петушиная походка". Ортопед рассказал к чему может привести обувь не по размеру

Даже если обувь на один размер больше, это приведет к перегрузке суставов, артрозу и проблемам с позвоночником Покупать обувь на размер больше можно, если вы планируете носить ее с толстым шерстяным носком, иначе это чревато серьезными последствиями, рассказал aif.

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