Украинские потомки участников Словацкого национального восстания отказались приехать в Братиславу для участия в памятных мероприятиях

Премьер Словакии Роберт Фицо отметил, что для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Словацкого национального восстания против немецких оккупационных войск и коллаборационистского режима Йозефа Тисо в Братиславу были приглашены потомки непосредственных участников событий, однако приглашенные украинцы приехать отказались.