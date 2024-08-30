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Украинские потомки участников Словацкого национального восстания отказались приехать в Братиславу для участия в памятных мероприятиях

Украинские потомки участников Словацкого национального восстания отказались приехать в Братиславу для участия в памятных мероприятиях

Премьер Словакии Роберт Фицо отметил, что для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Словацкого национального восстания против немецких оккупационных войск и коллаборационистского режима Йозефа Тисо в Братиславу были приглашены потомки непосредственных участников событий, однако приглашенные украинцы приехать отказались.

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