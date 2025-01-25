«Возьму себе турка»: как Ксения Бородина провоцирует жениха на ревность

Телеведущая Ксения Бородина вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым улетела на отдых в Турцию. Пара периодически делится с поклонниками не только красивыми стамбульскими видами, но и бытовыми "ссорами".
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