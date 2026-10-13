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Лингвист Кронгауз: новые слова попадают в словари после признания в обществе

Лингвист Кронгауз: новые слова попадают в словари после признания в обществе

Лингвист Максим Кронгауз, доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ, объяснил, что включение новых слов в словари литературного языка зависит от их распространения среди образованных носителей и постепенной утраты жаргонной окраски.

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