Сергей Собянин рассказал, как ВДНХ будут развивать до 2030 года

Около 30 миллионов человек ежегодно посещают ВДНХ. Сергей Собянин сообщил, что выставка объединяет культуру, науку, спорт, образование и отдых, а в течение года здесь проводят около 1,6 тысячи мероприятий.
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