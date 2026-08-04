Петровский парк
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петровский парк

23 подписчика

Сергей Собянин рассказал, как ВДНХ будут развивать до 2030 года

Около 30 миллионов человек ежегодно посещают ВДНХ. Сергей Собянин сообщил, что выставка объединяет культуру, науку, спорт, образование и отдых, а в течение года здесь проводят около 1,6 тысячи мероприятий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии