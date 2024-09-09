Политика как он...
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Политика как она есть

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Шеремет призвал Шольца покаяться перед РФ за разжигание конфликта на Украине

Шеремет призвал Шольца покаяться перед РФ за разжигание конфликта на Украине

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца покаяться перед Россией и ее гражданами за разжигание украинского конфликта и поставки оружия Киеву.

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