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Синхронное плавание. Чемпионат мира-2023. Дуэты из Австрии, США, Израиля, Японии и Испании выступят с произвольными программами

Чемпионат мира по водным видам спорта Фукуока, Япония Синхронное плавание Женщины Дуэты, произвольная программа Начало – 13:30 по московскому времени Фавориты: Австрия, США, Израиль, Япония, Испания.

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