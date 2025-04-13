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Закон, порядок, государство

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Расчет БПЛА «Мерлин» мотострелкового соединения 25 общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявил замаскированную технику и пункты управления БпЛА ВСУ

Расчет БПЛА «Мерлин» мотострелкового соединения 25 общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявил замаскированную технику и пункты управления БпЛА ВСУ

Корректировка огня и подтверждение уничтожения целей также проводил расчет БпЛА «Мерлин». На счету у этого расчета более 160 различных выявленных целей, которые в последующем были уничтожены.

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