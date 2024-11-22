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Арестовано имущество экс-замглавы Петербурга Лавленцева. Речь о 1,4 млрд рублей

Арестовано имущество экс-замглавы Петербурга Лавленцева. Речь о 1,4 млрд рублей

Суд принял решение арестовать имущество Лавленцева и его подельника на 1,4 миллиарда рублей.Мещанский суд Москвы отправил под арест имущество бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева и экс-главы "СКА Арена" Игоря Забирана на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей.

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