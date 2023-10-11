8 октября учащиеся VII-х классов посетили с экскурсией музей в д. Сычково и Курган Славы. Экскурсоводы музея рассказали о том, какие ожесточённые бои шли в этих местах в 1944 году, рассказали о героизме советских солдат и офицеров, показали место гибели Героя Советского Союза Селезнёва М.