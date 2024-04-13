Вышел трейлер первого короткометражного фильма, созданного нейросетью, который выйдет в потоковом видеосервисе

Первый короткометражный фильм, созданный при помощи нейросетей, выйдет уже этим летом. Компания TCL анонсировала трейлер романтической комедии Next Stop Paris, которая выйдет в потоковом сервисе TCLtv+/TCL TV.
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