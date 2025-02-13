«Пластиковая семья»: что не так с детьми Александра Малинина и почему народ их не любит?

мне лично до них нет никакого дела. Фальшивые люди. Быть и казаться - ффся их жизнь. Мнение для них - априори. Неприятные мне люди. Да и на нас всех им тоже пофиг. Так что нафига тратить на ЭТО своё время. Всем удачи, искренности, жития реального, настоящих и неподдельных чувств.

Наталия

Абсолютно точно. Самые неприятные личности - это "блохеры" или горе-журналисты, которые копаются в чужой жизни и ищут исключительно грязь. Если ее нет, выдумывают, раздувают и т.д. Чтобы потом диванным критикам было что пожевать. Ведь что у нас у всех не отнять, так это дать пообсирать другого. А если он известный человек, то тут уж нас не остановить. Самый лучший способ остановиться - это заняться соей личной жизнью и показать на собственном примере, каким надо быть.