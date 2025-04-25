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Сотрудники Xiaomi жалуются на ежедневные многочасовые переработки

Сотрудники Xiaomi жалуются на ежедневные многочасовые переработки

Официально в договорах указано восемь часов в день, однако на практике рабочим приходится трудиться и по 10,5 часа, и даже по 15 часов — в зависимости от отделаСотрудники китайской компании Xiaomi жалуются, что трудятся по 12 часов в день и сталкиваются со штрафами за «низкую производительность» и недостаточную «отработку».

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