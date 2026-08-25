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Дэйли об участии России в Кубке мира-2028: «Хотим посмотреть, что будет со страной в плане геополитики. Ситуация меняется, МОК смягчил свою позицию»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о ситуации с возможным участием сборной России в Кубке мира-2028.

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