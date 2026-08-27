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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матвей Янченков: «Межсезонье прошло тяжело, но продуктивно. Поменяли короткую программу, а произвольную оставили прежней»

Фигурист Матвей Янченков, выступающий в парном катании с Екатериной Чикмаревой , рассказал, что они оставили прошлогоднюю произвольную программу на новый сезон.

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