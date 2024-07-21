Трамп заявил, что предотвратит начало Третьей мировой войны

ВАШИНГТОН, 21 июля, ФедералПресс. Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп во время одного из своих выступлений пообещал предотвратить начало Третьей мировой войны и быстро завершить конфликт на Украине.
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