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С сентября 2026 года некоторые россияне смогут получать две пенсии одновременно

С сентября 2026 года некоторые россияне смогут получать две пенсии одновременно

Эксперт РАНХиГС назвала шесть категорий граждан и условия, при которых можно оформить еще одну выплату С сентября 2026 года в России вступят в силу изменения в пенсионном законодательстве: некоторые категории граждан смогут одновременно получать две пенсии.

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