Сын обвиняемого в насилии над 299 маленькими пациентами хирурга высказался на суде

Члены семьи французского хирурга рассказали, что обнаружили в мужчине, обвиняемом в изнасиловании или сексуальном насилии над 299 молодыми пациентками, которые находились под действием успокоительных или восстанавливались после операций, черты характера “Джекила и Хайда”.