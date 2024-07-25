Клинике пришлось выплатить 750 тысяч рублей за ошибку врача, приведшую к инвалидности

Житель Уссурийска получил инвалидность в результате ненадлежащего внимания со стороны врачей. Мужчина обратился к неврологу в платную клинику с жалобами на отсутствие чувствительности и онемение пальцев левой руки.
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