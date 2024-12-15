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Добровинский об ажиотаже вокруг Яна Абрамова: «Дамы просят с ним познакомить. Думают, он им при разводе предложит миллиарды»

Добровинский об ажиотаже вокруг Яна Абрамова: «Дамы просят с ним познакомить. Думают, он им при разводе предложит миллиарды»

Вопреки тому, что 2024-й был объявлен годом семьи, он запомнится громкими разводами и судами звезд. Неожиданно о своем расставании после 18 лет совместной жизни объявили Алсу и Ян Абрамов.

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