Запад давил на членов СБ ООН для блока проекта резолюции РФ — Полянский

Запад в давлении на членов СБ ООН при голосовании за проекта резлюции России по созданию комиссии для расследования подрыва газопроводов «Северный поток» обвинил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский, 28 марта сообщает РИА Новости.